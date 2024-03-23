ABD ve Japonya, Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini ele alabilir - Son Dakika
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ABD ve Japonya, Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini ele alabilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell, Başkan Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun nisandaki zirvede, 'Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini' ele alabileceğini söyledi. Japonya hükümeti, ABD, İngiltere ve Avustralya ile çeşitli alanlarda işbirliği arayışında. Campbell, zirvede, robot mühendisliği ve siber teknoloji alanlarında işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunabileceklerini belirtti.

23.03.2024 06:11
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell, Başkan Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun nisandaki zirvede, "Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini" ele alabileceğini söyledi.

Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı dönemde Japonya hükümeti, "AUKUS" ittifakını oluşturan ABD, İngiltere ve Avustralya ile çeşitli alanlarda işbirliği arayışında.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Campbell, Tokyo ziyaretindeki açıklamasında, Biden ve Kişida'nın nisanda Washington'da yapacağı zirveye değindi.

İki liderin, zirvede "Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini ele alabileceğini" kaydeden Campbell, Japonya'nın, güvenlik alanında "nükleer teknolojiden faydalanma pozisyonunun" farkında olduklarını kaydetti.

Campbell, zirvede, söz konusu gündem kapsamında iki ülke liderinin, "robot mühendisliği ve siber teknoloji alanlarında işbirliği" konusunda fikir alışverişinde bulunabileceğini belirtti.

Bu alandaki işbirliğine Japonya'nın katılımından umutlu olduğunu ifade eden Campbell, "Tokyo (hükümeti) Hint-Pasifik'te ortak hedefleri izleyen güvenlik ve teknolojik arayışlara yönelik önemli bir kapasite getirebilir" dedi.

ABD yönetiminin, AUKUS kapsamındaki teknolojik işbirliğine, ABD müttefiklerinin ve ortaklarının potansiyel katılımı konusunda olumlu yaklaşım gösterdiği biliniyor.

ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

İttifak üyelerini, "Çin'in bölgede artan denizcilik faaliyetlerine" karşı bu alanda bir araya getiren anlaşmanın, ileri teknoloji ve sanayi alanlarında işbirliği hedeflediği biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve Japonya, Japonya-AUKUS arası teknolojik işbirliğini ele alabilir - Son Dakika

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