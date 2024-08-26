ABD ve Özbekistan, kaçırılan askeri araçların durumu konusunda anlaştı

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ABD ve Özbekistan, Afgan pilotlarca ülkeden kaçırılan askeri helikopter ve uçakların Özbek tarafına bırakılması konusunda anlaştı.

ABD'nin Taşkent Büyükelçisi Jonathan Henick, Özbekçe yayımlanan Kun haber sitesine yaptığı açıklamada, 2021'de Afgan pilotlarca ülkeden Özbekistan'a kaçırılan Afgan ordusuna ait savaş uçakları ve askeri helikopterlerin durumu konusunda Özbek tarafı ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Söz konusu uçak ve helikopterlerin Özbekistan'da kalıp kalmayacağına ilişkin soru üzerine konuşan Henich, "Askeri araçlar Özbekistan'da kalacaktır. Bu çoktan resmiyet kazandı." dedi.

Henich, Özbek ve ABD tarafının bununla ilgili ortak çalışmalara devam ettiğini kaydederek, "Bu araçlar hiçbir zaman Afganlara ait olmadı, Amerikalılara aitti. Afgan ordusu bunu kullandı ama biz her zaman sahibiydik." diye konuştu.

Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı kontrolüne almasının ardından Afgan ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı ve askeri helikopter Afgan askerler tarafından Özbekistan ve Tacikistan'a kaçırılmıştı.

Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı da 14-15 Ağustos 2021'de Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye giriş yaptığını duyurmuştu.

Taliban, Afganistan'a ait olan bu hava araçlarının kendilerine iade edilmesini talep ederken, Özbek yetkililer de askeri araçların durumu konusunda ABD tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini bildirmişti.