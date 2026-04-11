ABD ve Pakistan'dan İran Görüşmeleri Öncesi Zirve
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve Pakistan'dan İran Görüşmeleri Öncesi Zirve

11.04.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek ABD- İran görüşmeleri öncesinde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Vance'a, Şerif ile görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile başkanın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı Amerikan heyeti eşlik etti. Pakistan tarafında ise İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Başbakan Şerif'in başkanlık ettiği heyette yer aldı.

Tarafların, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin seyri, bölgesel güvenlik durumu ve ateşkesin korunmasına yönelik adımları ele aldığı belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:02:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.