ABD ve Rusya BM'yi Suriye İçin Acil Toplantıya Çağırdı

(ANKARA) - ABD ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de artan şiddet olaylarını görüşmek üzere bugün acil toplantıya çağırdı.

Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye, Tartus ve Humus'ta artan şiddet ve saldırılar üzerine, ABD ve Rusya BM Güvenlik Konseyi'nin 10 Mart Pazartesi günü acil toplanmasını istedi. Toplantıda, saldırıların ve çatışmaların durdurulması konusunun ele alınması bekleniyor.