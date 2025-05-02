ABD ve Ukrayna'dan Ekonomik Ortaklık Anlaşması

ABD ile Ukrayna arasında dün imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının onaylanması için Ukrayna Parlamentosu'na sunulduğu bildirildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile imzaladıkları "ekonomik ortaklık" anlaşmasını bugün parlamentoya sunduğunu belirtti.

Şmigal parlamentoda yaptığı konuşmada da "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasına yönelik anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verdi.

Anlaşma gereği oluşturulacak fonun Ukrayna için bir "yatırım imkanı" olacağını kaydeden Şmigal, "Ukrayna'nın tüm doğal kaynakları Ukrayna'da kalacak." dedi.

Şmigal, söz konusu fon tarafından ilk 10 yıl içinde elde edilecek kazancın yine Ukrayna'da yatırım olarak kullanılacağını dile getirerek, "Fon, ABD ve Ukrayna tarafından yarı yarıya doldurulacak. ABD tarafından bunlar parasal katkılar veya yeni askeri yardımlar olacak." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya göre Ukrayna'nın bir borç üstlenmediğini belirten Şmigal şunları kaydetti:

"Fon, ABD'li DFC ajansı (Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu) aracılığıyla, Ukrayna'nın kalkınmasını ve modernizasyonunu hızlandıracak en gelişmiş ABD'li ve Avrupa teknolojilerini çekecek."

Şmigal, "Fonun gelirleri ABD ve Ukrayna tarafından vergilendirilmiyor. ABD'ye ihraç edilen kritik minerallerin gümrük vergilerine tabi olmaması, günümüz koşullarında ticaretin geliştirilmesi açısından eşsiz fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Fonun onar yıl boyunca faaliyet göstereceğini aktaran Şmigal, "Bu anlaşma, şüphesiz, savaşta devlet yapımızı savunmak ve savaştan sonra ülkemizi yeniden inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz ABD ile yeni bir ilişkinin temeli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın 8 Mayıs'a kadar onaylaması için parlamentodan destek talep ettiklerini ifade eden Şmigal, anlaşmanın imzalanmasına sağladıkları desteklerinden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını dün duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.