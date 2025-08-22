ABD, Yabancı Kamyon Şoförlerine Vize Verme İşlemini Askıya Aldı - Son Dakika
ABD, Yabancı Kamyon Şoförlerine Vize Verme İşlemini Askıya Aldı

22.08.2025 07:45
Trump yönetimi, güvenlik nedeniyle yabancı kamyon şoförlerinin vize başvurularını durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle ülkede ticari taşıma yapan kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi askıya aldıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede büyük traktör römorklu kamyonları kullanan yabancı şoförlerin sayısının arttığına dikkati çeken Rubio, bu durumun "ABD'li vatandaşların hayatını tehlikeye attığını ve Amerikalı kamyon şoförlerinin geçim kaynaklarını zedelediğini" belirtti.

Rubio, "Derhal yürürlüğe girmek üzere ticari kamyon şoförleri için tüm çalışma vizesi başvurularını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Nisanda imzalanan bir kararname, eski Başkan Barack Obama döneminde yürürlüğe giren ve İngilizce bilmeyen ticari sürücülerin görevden alınmasını engelleyen uygulamayı iptal etmişti.

Trump, şubatta imzaladığı başkanlık kararnamesiyle de ABD tarihinde ilk kez İngilizceyi ülkenin resmi dili ilan etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada ise geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiği bildirilmişti.

Açıklamada, göçmenlik kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde vizelerin iptal edilebileceği ve ABD'de bulunan vize hamilinin sınır dışı edilebileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
