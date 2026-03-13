ABD Yakıt İkmal Uçağı Irak'ta Düştü - Son Dakika
ABD Yakıt İkmal Uçağı Irak'ta Düştü

13.03.2026 01:25
CENTCOM, Irak'ta bir KC-135 uçağının düştüğünü ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak hava sahasında düşerek kırıma uğradığını açıkladı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybolduğunu bilmektedir. Olay, Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiştir ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olaya iki uçak karışmıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşerken, diğeri güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu olay, düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle meydana gelmemiştir." denildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Irak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Yakıt İkmal Uçağı Irak'ta Düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD Yakıt İkmal Uçağı Irak'ta Düştü - Son Dakika
