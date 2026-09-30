ABD yaptırımları sonrası UCM Yazmanı Zavala Giler Brüksel'de AB ülkeleriyle görüşüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Yazmanı Osvaldo Zavala Giler, Mahkemenin çalışmalarını yılmadan sürdürebilmesi için Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin siyasi desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

UCM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan videoda, AB üye ülkeleriyle görüşmeler yapmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Zavala Giler'in açıklamalarına yer verildi.

Adaletin dirençli olmasını ve UCM'nin çalışmalarını yılmadan sürdürmesini sağlamanın emek gerektirdiğini belirten Zavala Giler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, öncelikle mahkemenin kendisinden, faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlayacak mekanizmaların ve süreçlerin var olduğundan emin olmak için çalışma gerektiriyor. Ancak aynı zamanda taraf devletlerin, tüm taraf devletlerin, kendi statülerine siyasi destek vermesini de gerektiriyor. Bu yüzden bugün Brüksel'de, AB'de, AB üye ülkeleriyle UCM'ye siyasi destek sağlayabilecekleri yolları görüşüyorum. Amacımız; ortak çabalarımızla faaliyetlerimizin dayanıklılığını güvence altına almak ve adaletin yılmadan sağlanmasıdır."

ABD yönetimi, UCM'nin Gazze'deki savaş suçlarına ilişkin İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı yakalama kararları nedeniyle UCM'nin görevden alınan başsavcısı, savcı yardımcıları ve 18 hakimin 9'una yaptırım uygulamıştı.

Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa devletleri, Mahkemeyi ABD yaptırımların korumak için Avrupa Komisyonundan Engelleme Yasası'nı (Blocking Statute) hazır tutmasını istiyor.

AB'nin Engelleme Yasası, Birlik içindeki kişi ve kurumların yabancı devletlerin yaptırımlarını uygulamamaya imkan veren bir yasa olarak dikkati çekerken; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı üzerine ise 7 Ağustos 2018'de yürürlüğe girmişti.