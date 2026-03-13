ABD, Yara Alan Askerlerini Tahliye Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Yara Alan Askerlerini Tahliye Ediyor

13.03.2026 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a yönelik saldırılarda yaralanan 20 ABD askeri, Orta Doğu'dan Almanya'ya tahliye edildi.

ABD'nin, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan personelinden yaklaşık 20 askerin Orta Doğu'dan tahliyesi için uçuş düzenlediği ileri sürüldü.

CBS News kanalının haberine göre, ABD, İsrail ile 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından bölgede yaralanan askerlerinin tahliyesi için harekete geçti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Suudi Arabistan'dan havalanan uçağın önce Umman'da durduğunu ve daha sonra Almanya'daki ABD üssüne gittiğini savundu.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçakta yaklaşık 20 yaralı ABD askerinin bulunduğunu, bunlardan ikisinin insansız hava aracı (İHA) patlamasında yaralandığını öne sürdü.

Kaynaklar, askerlerin Almanya'daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi'ne travmatik beyin hasarı, hafıza kaybı ve beyin sarsıntısı gibi "acil" kodlu yaralanmalarla getirildiğini iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, 10 Mart'taki açıklamasında, ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) 9 Mart'ta yapılan açıklamada da İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığı duyurulmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Almanya, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Yara Alan Askerlerini Tahliye Ediyor - Son Dakika

“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Memurluktan istifa edip bu işe başladı Tanesini 1 milyona liraya satıyor Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 09:11:30. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Yara Alan Askerlerini Tahliye Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.