ABD'ye giriş yapan ilk panda çifti San Diego Hayvanat Bahçesi'ne gidiyor - Son Dakika
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ABD'ye giriş yapan ilk panda çifti San Diego Hayvanat Bahçesi'ne gidiyor

ABD\'ye giriş yapan ilk panda çifti San Diego Hayvanat Bahçesi\'ne gidiyor

Yun Chuan ve Xin Bao adlı iki dev panda, Çin ile ABD arasında dev panda koruma işbirliğinde yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte Los Angeles'a varışlarının ardından San Diego Hayvanat Bahçesi'ne gidecek. Panda çifti, en az 30 gün karantinada tutulduktan sonra ziyaretçilerle buluşmaya hazır olduğunda halka açık ziyaret tarihi duyurulacak. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi ile San Diego Hayvanat Bahçesi arasındaki bilimsel araştırma işbirliği ise verimli sonuçlar ortaya koymuştur.

28.06.2024 16:27
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Yirmi yılı aşkın süredir ABD'ye giriş yapan ilk panda çifti, Los Angeles'a varışlarından kısa süre sonra San Diego Hayvanat Bahçesi'ne gidecek.

LOS ANGELES, 28 Haziran (Xinhua) -- Yun Chuan ve Xin Bao adlı iki dev panda, San Diego Hayvanat Bahçesi ile imzalanan 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği anlaşması kapsamında Çin'den yola çıkarak özel uçakla Perşembe sabahı ABD'nin Kaliforniya eyaletine ulaştı. Böylece Çin ile ABD arasında dev panda koruma işbirliğinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nden seçilen 5 yaşındaki erkek panda Yun Chuan ile 4 yaşındaki dişi panda Xin Bao, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an kentinde bulunan Bifengxia Panda Üssü'nden Çarşamba akşamı yola çıkmıştı.

Hong Kong'dan transit geçerek Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na ulaşan panda çiftine yolculuk sırasında 5 deneyimli bakıcı ve veteriner eşlik etti.

Yirmi yılı aşkın bir süredir ABD'ye giriş yapan ilk panda çifti, Los Angeles'a varışlarından kısa süre sonra San Diego Hayvanat Bahçesi'ne gidecek. Dev pandalar standart prosedüre göre en az 30 gün karantinada tutulacak. Hayvan bakım ekibi pandaların ziyaretçilerle buluşmaya hazır olduğunu düşündüğü zaman, halka açık ziyaret tarihi duyurulacak.

Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi ile San Diego Hayvanat Bahçesi arasında 25 yıldan uzun süredir yürütülen bilimsel araştırma işbirliği, dev pandaların korunması, yetiştirilmesi, hastalık kontrolü ve konuya ilişkin kamu eğitimi alanlarında verimli sonuçlar ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'ye giriş yapan ilk panda çifti San Diego Hayvanat Bahçesi'ne gidiyor - Son Dakika

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