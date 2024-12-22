ABD, Yemen'de Husilere Hava Saldırısı Düzenledi

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ABD ordusu, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Hava Kuvvetleri, Yemen'in Sana kentindeki Husi tesislerini hedef aldı.

Açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonda, Sana'da bulunan ve Husilere ait füze deposu ile komuta kontrol merkezine hava saldırısı düzenledi.

Aynı operasyonda, Husiler tarafından Amerikan unsurları hedef alınarak atılan çok sayıda insansız hava haracı (İHA) da etkisi hale getirildi.

CENTCOM açıklamasında, söz konusu saldırının, ABD ve koalisyon personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını koruma konusundaki kararlılığının bir yansıması olduğu belirtildi.