ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin füze ve insansız hava aracını imha etti

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ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dün ABD güçlerinin Husiler tarafından Kızıldeniz'de USS Gravely gemisi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füze ile iki insansız hava aracı sistemini etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerden karadan havaya füze sisteminin imha edildiği aktarıldı.

CENTCOM, X'ten yaptığı başka bir paylaşımda da Ürdün ile Gazze'ye insani yardımı havadan indirdiğini açıkladı.

Paylaşımda, 38 binden fazla öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği ancak operasyon sırasında 4 paketin denize düştüğü belirtildi.