ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, dün ABD güçlerinin Husiler tarafından Kızıldeniz'de USS Gravely gemisi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füze ile iki insansız hava aracı sistemini etkisiz hale getirdiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerden karadan havaya füze sisteminin imha edildiği aktarıldı.
CENTCOM, X'ten yaptığı başka bir paylaşımda da Ürdün ile Gazze'ye insani yardımı havadan indirdiğini açıkladı.
Paylaşımda, 38 binden fazla öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği ancak operasyon sırasında 4 paketin denize düştüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin füze ve insansız hava aracını imha etti - Son Dakika
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van İl Seçim Kurulu'nun, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesi kararına ilişkin, 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu yanlıştan döndü ve mazbatanın Sayın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.' dedi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreci eleştirdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Başkanın ikizini görenler ise ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kardeş Şehir projesi kapsamında Eskişehir'de düzenlenen 'Ramazan Ayı Kardeş İller Özel Vaaz ve İrşat Programı'na Sakarya, Uşak, Afyonkarahisar ve Bilecik il müftüleri ve heyetleri katıldı. Programda, kardeş şehir müftüleri Eskişehir'in merkezi camilerinde cemaatle buluşarak vaaz ve sohbetler verdi. Teravih namazının ardından il müftüleri, Ramazan ayının önemi ve programların değerlendirilmesi üzerine sohbet etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma' serileri hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta konuk olarak Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş katıldı. Yoldaş, öğrencilere istihdam ve kariyer olanakları hakkında bilgi verdi. Etkinlik, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, ikinci dönemine başladığı muhtarlık görevinde köy halkının sevgisini kazanmıştır. Muhtar Erkan, köy meydanında düzenlediği iftar programıyla birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Yüzlerce kişinin katıldığı programda köylüler, Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşamışlardır. Köy halkı, iftar sonrasında Muhtar Erkan'a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.
Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Küçük Erkekler Futbol Turnuvası başladı. 12 ortaokulun futbol takımları arasında gerçekleşecek olan turnuva, grup maçları ve eleme turlarıyla devam edecek. Turnuvanın finali ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Bilecik'teki birim amirlerinin eşleriyle birlikte Polis Evi'nde düzenlenen iftar yemeği programında bir araya geldi. Nazlı Aygöl, kadınlarla bir araya gelerek ramazan ayında iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu belirtti ve birlik ve beraberlik dileğinde bulundu. İftar yemeği programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi birinci olurken, AK Parti ve diğer partiler de meclis üyeleri kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?