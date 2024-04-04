ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin füze ve insansız hava aracını imha etti - Son Dakika
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ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin füze ve insansız hava aracını imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. ABD güçleri, USS Gravely gemisi yönüne fırlatılan füze ve insansız hava aracı sistemlerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca, Husilerin kontrolündeki bölgelerden karadan havaya füze sistemi de imha edildi. CENTCOM, aynı zamanda Ürdün ile Gazze'ye insani yardımı havadan indirdiğini açıkladı, ancak operasyon sırasında 4 paketin denize düştüğü belirtildi.

04.04.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füze ve iki insansız hava aracı sisteminin imha edildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, dün ABD güçlerinin Husiler tarafından Kızıldeniz'de USS Gravely gemisi yönüne fırlatılan bir gemisavar balistik füze ile iki insansız hava aracı sistemini etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin kontrolündeki bölgelerden karadan havaya füze sisteminin imha edildiği aktarıldı.

CENTCOM, X'ten yaptığı başka bir paylaşımda da Ürdün ile Gazze'ye insani yardımı havadan indirdiğini açıkladı.

Paylaşımda, 38 binden fazla öğüne tekabül eden gıdanın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği ancak operasyon sırasında 4 paketin denize düştüğü belirtildi.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Yemen, Ürdün, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin füze ve insansız hava aracını imha etti - Son Dakika

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