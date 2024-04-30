ABD, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'e füze fırlattığını ve İHA gönderdiğini bildirdi - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'e füze fırlattığını ve İHA gönderdiğini bildirdi

ABD, Yemen\'deki Husilerin Kızıldeniz\'e füze fırlattığını ve İHA gönderdiğini bildirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattığını ve 3 İHA gönderdiğini açıkladı. Husilerin, Malta bandıralı bir gemiyi hedef aldığı ancak herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Husilerin saldırıları nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Husilere karşı oluşturduğu deniz görev gücü, Husilerin bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurması üzerine önem kazandı.

30.04.2024 09:05
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze (ASBM) fırlattığını ve insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) dün Husilerin ateşlediği gemisavar balistik füzelere ve İHA'lara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze fırlattığı ve 3 İHA gönderdiği bildirildi.

Husilerin, "MV Cyclades" isimli Malta bandıralı, Yunanistan'a ait bir gemiyi hedef aldığına işaret edilen açıklamada, herhangi bir hasar almayan geminin yoluna devam ettiği aktarıldı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da İHA'lar ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'e füze fırlattığını ve İHA gönderdiğini bildirdi - Son Dakika

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