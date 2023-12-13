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ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını Davasını Kabul Etti - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını Davasını Kabul Etti

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump dahil olmak üzere birçok kişinin 6 Ocak Kongre baskını sebebiyle aldığı cezaların yerinde olup olmadığına dair bir dava başvurusunu kabul etti. Mahkeme, bu davayla birlikte 300'den fazla kişinin aldığı cezaların durumunu etkileyebilecek önemli bir karar verecek.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını Davasını Kabul Etti
13.12.2023 - 23:39,
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ABD Yüksek Mahkemesi, aralarında eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin 6 Ocak Kongre baskını sebebiyle aldığı cezanın yerinde olup olmadığıyla ilgili bir dava başvurusunu kabul etti.

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak Kongre baskınında yasal bir sürecin ilerlemesini engellediği gerekçesiyle suçlu bulunan ve bunu temyize götüren Joseph Fischer adlı davacının başvurusunun kabul edildiği bildirildi.

Buna göre Yüksek Mahkeme, aralarında Trump'ın da bulunduğu ve Kongre baskınında suçlu bulunan 300'den fazla kişinin aldıkları cezanın durumunu etkileyebilecek önemli bir davayı ele alacak.

Dava sürecinde mahkeme üyeleri, Kongre baskınına katılan kişilerin, seçim sonuçlarının resmileştirilmesini engelleyip engellemedikleri konusunda bir karar verecek.

Mahkemenin başvuruyu yapan Fischer lehinde karar vermesinin, Trump da dahil diğer isimlerin de "Kongre baskını ile seçim sonuçlarının resmileştirilmesini engellemeye" yönelik bir eylemde bulunmadıkları anlamına gelebileceği ve bu durumda Trump'ın önemli bir suçlamadan kurtulabileceği belirtiliyor.

Mart 2024'te söz konusu ceza ile ilgili duruşmalarının başlaması beklenen Trump'ın bu yeni gelişmeyle birlikte davayı ötelemek üzere harekete geçeceği iddiası da ABD medyasına yansıdı.

Eski ABD Başkanı Trump hakkında 6 Ocak Kongre baskınının ardından ülkedeki seçim sürecini etkilemeye çalıştığı iddiasıyla dava açılmıştı. 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan Trump hakkında ayrıca 3 dava daha devam ediyor.

Yüksek Mahkemede 6 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç görev yapıyor.

Kaynak: AA
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