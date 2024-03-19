ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenleri gözaltına alma yetkisini durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinde, polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasayı tekrar geçici olarak durdurma kararı aldı.
The Hill'in haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Samuel Alito, karara ilişkin açıklama yaptı.
Alito, ABD hükümetinin, Texas'ta 5 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasaya itiraz sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle yasanın uygulamaya geçemeyeceğine karar verdi.
Texas eyaletinde, polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasayı tekrar durdurma kararı alan Alito, bu kararın ne kadar süreceğine dair bilgi vermedi.
Yargıç Alito, 5 Mart'taki kararıyla söz konusu yasayı 13 Mart'a kadar durdurma kararı almıştı.
Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık
Texas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.
Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.
Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.
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