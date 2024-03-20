ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasayı tekrar durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesinin önünü açtığı, Texas eyaletinde polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasanın yürürlüğe girmesi, saatler sonra tekrar durduruldu.
NBC News'ün haberine göre, ABD 5. Bölge Temyiz Mahkemesinde, Yüksek Mahkemenin yasanın yürürlüğe girmesini onaylamasından birkaç saat sonra oylama yapıldı.
Temyiz mahkemesinden, Yüksek Mahkemenin onayladığı yasaya ilişkin yapılan açıklamada, yasanın tekrar durdurulması kararı çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, yasaya ilişkin gün içinde yeni bir duruşma yapılacağı aktarıldı.
ABD'de Yüksek Mahkeme, söz konusu eyalet yasasının yürürlüğe girmesini onaylamıştı.
Mahkemenin kararı, aynı zamanda eyalet yargıçlarına, kişilerin Meksika'ya sınır dışı edilmelerine karar verme yetkisi de sağlıyor.
Yüksek Mahkeme yargıçlarından Samuel Alito, Texas'ta 5 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasaya itiraz sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle yasanın uygulamaya geçemeyeceğine dair açıklamada bulunmuştu.
Ancak mahkemenin son kararı, Texas'taki yasanın alt mahkemede davası devam ederken yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.
ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Texas'ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, "federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.
Biden hükümeti ile Texas Valisi arasında anlaşmazlık
Texas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.
Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine, Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.
Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD Yüksek Mahkemesi, Texas'ta göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasayı tekrar durdurdu - Son Dakika
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap Belediyesi ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparak, vatandaşlar da kar temizleme işlemlerini gerçekleştirdi.
Malatya'da depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, mağdurenin sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak dere yatağına devrildi ve 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki midibüse çarpan motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Mustafa Yaldız hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yaldız'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazaya ilişkin incelemelerine devam ediyor.
Tokat'ın Gümenek köyü sakinleri, 23 yılda kooperatif çatısı altında 500 metrekareden 400 dekara kadar olan sera alanını genişletti. Köyde örtü altı tarım yapılırken, gençlerin göç etmemesi için aileler birlikte çalışıyor ve yıllık 3-4 bin ton salatalık üretimi gerçekleştiriliyor.
Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 143 ülke arasında 98. sırada yer aldı. Türkiye'nin mutluluk oranı düşük kalırken, gençlerin yaşlılardan daha mutsuz olduğu belirtildi. Finlandiya ise üst üste yedinci kez en mutlu ülke oldu.
Giresun Doğankent Çatalağaç köyünde yaşayan Soner Aydın, maden şirketinin atık havuzundan sızıntı olduğunu ileri sürdü. Aydın, atığın ormana ve dereye karıştığını belirterek, çektiği görüntülerle durumu kanıtladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunan Aydın, şirketin kirliliği görmezden geldiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini söyledi. Bakanlık ise yapılan denetimlerde herhangi bir sızma belirtisi olmadığını açıkladı.
AVCILAR'da geçen yıl, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, binadan düşen beton parçalarının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan testlerde çürük olduğu belirlenen 4 katlı binanın yıkımı, olaydan 11 ay sonra başlatıldı. Yıkım sırasında, binanın 4'üncü katında uyuyan evsiz pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsizin binayı terk etmesiyle yıkıma devam edildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri denizden arama kurtarma çalışmalarına 6'ncı gününde, hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Kıyıdan ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına karışan araç sürücüsü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Esra Uygur'un ailesi adaletin yerini bulmasından memnun.
Sizin düşünceleriniz neler ?