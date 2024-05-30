ABD Yüksek Mahkemesi, Ulusal Tüfek Birliği'nin ifade özgürlüğü hakkını korudu - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Ulusal Tüfek Birliği'nin ifade özgürlüğü hakkını korudu

ABD Yüksek Mahkemesi, Ulusal Tüfek Birliği\'nin ifade özgürlüğü hakkını korudu

ABD Yüksek Mahkemesi, Ulusal Tüfek Birliği'nin (NRA) hükümet yetkililerinin silah lobilerine baskı yapmasının ifade özgürlüğü hakkını yok saydığı yönündeki başvurusunu haklı buldu. Karar, silah lobileri ve silah kullanımını savunan gruplar için önemli bir hukuki kazanım olarak değerlendirildi.

30.05.2024 19:37
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ABD Yüksek Mahkemesi, ülkedeki en büyük silah lobisi sayılan Ulusal Tüfek Birliğinin (NRA), hükümet yetkililerinin silah lobilerine baskı yapmasının "ifade özgürlüğü hakkını yok saydığı" yönündeki başvurusunu haklı buldu.

Silah lobileri ile silah karşıtlarının yoğun tartışmalar yaşadığı ABD'de Yüksek Mahkeme, ülkedeki silah lobilerinin çatı kuruluşu olarak kabul edilen NRA'nın tezinde haklı olduğu sonucuna vardı.

Oy birliğiyle alınan karara ilişkin açıklama yapan liberal eğilimli Yargıç Sonia Sotomayor, kararı alırken Anayasa'nın ifade özgürlüğü ile ilgili 1. Ek Maddesi'nin temel alındığını vurguladı.

Söz konusu karar, New York'taki bazı hükümet yetkililerinin 2018 yılındaki bir silahlı saldırının ardından eyaletteki silah lobiilerinin çalışmalarını kısıtlamaya, bu firmaların bankalar ve sigorta şirketleriyle iş yapmasını zorlaştırmaya yönelik adımlarının ardından NRA'nın başvurusu üzerine alındı.

NRA, eyalet yetkililerinin özel firmaların ve silah kullanım hakkını savunan grupların faaliyetlerini düzenlerken "onların görüşlerini cezalandıramayacağını" ve bunun "ifade özgürlüğü hakkını çiğnemek" anlamına geleceğini savunuyordu.

Yüksek Mahkeme, söz konusu davayla ilgili kararında, "Hükümet yetkilileri, yönetimin beğenmediği görüşleri cezalandırma veya baskılamak amacıyla özel kuruluşları zorlayamaz. Sonuç olarak, Anayasa'nın 1. Ek Maddesi, hükümet yetkililerini, kendi güçlerini ifade hakkını cezalandırmak veya baskılamak için kullanmaktan alıkoyar." değerlendirmesini yaptı.

Buna göre ülkedeki silah lobileri ve silah kullanımını anayasal hak olarak gören gruplar, bu konudaki görüş ve fikirlerini rahat bir şekilde ifade etmeye devam edebilecek.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Yüksek Mahkeme'nin son kararı, NRA ve silah kullanım hakkını savunan lobi grupları için son yıllardaki en önemli hukuki kazanımlardan biri olarak değerlendirildi.

ABD'deki silah karşıtları ise özellikle toplu silahlı saldırıları örnek göstererek, ülkedeki silah lobilerinin faaliyetlerinin belli ölçüde sınırlandırılması ve güvenlik taraması yapılmadan silah satılmaması gibi önerilerde bulunuyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

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