ABD ziyaretini tamamlayan Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ile aynı uçakla Beijing'e döndü - Son Dakika
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ABD ziyaretini tamamlayan Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ile aynı uçakla Beijing'e döndü

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ABD ziyaretini tamamlayan Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ile aynı uçakla Beijing\'e döndü
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye düzenlediği devlet ziyaretini bitirip cumartesi öğleden sonra başkent Beijing'e döndü. Eşi Peng Liyuan, Cai Qi, Wang Yi ve He Lifeng de aynı uçakla döndü.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye düzenlediği devlet ziyaretini tamamlayarak cumartesi günü öğleden sonra başkent Beijing'e döndü.

Xi'nin heyetinde bulunan eşi Peng Liyuan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi, Dışişleri Bakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ve Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng de aynı uçakla geri döndü.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: ABD ziyaretini tamamlayan Xi Jinping, eşi Peng Liyuan ile aynı uçakla Beijing'e döndü - Son Dakika
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