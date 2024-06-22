Abdal Musa Anma Etkinlikleri Elmalı\'da Başladı

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(ANTALYA) - 19. Uluslararası 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, erenler diyarı Elmalı'nın Tekke köyünde gülbeng (dua) okunarak başladı. Üç gün sürecek etkinlikler kapsamında Abdal Musa Türbesi ziyaret edildi, semahlar dönüldü, şiirler okundu, aşıklar atışması yapıldı. Etkinliklerin ilk gününde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Erdal Erzincan, unutulmaz bir konser verdi.

Alevi-Bektaşi toplumunun önemli inanç önderlerinden Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı İlçesi Tekke köyünde anılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 19. Uluslararası, 40. Ulusal Abdal Musa Anma etkinlikleri Elmalı'nın Tekke köyünde bulunan türbe ziyaretleriyle başladı.

Anma etkinliklerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Alevi Ocağı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programda, Grup Yarenler, Cemil Per- Doğukan Karasu, Özde Semahçıları, İbrahim Pala-Orhan Gürsoy, Nurtepe Cemevi Semahcıları, Konyaaltı Cemevi Korosu anma etkinliklerinde sahne aldı. Deyişler okundu, semahlar dönüldü. Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Erdal Erzincan sahneye çıkarak en güzel türkülerini seslendirdi.