20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinlikleri, Antalya'nın Elmalı ilçesinde başladı.
Tekke Mahallesi'nde türbe ziyareti ve açılış programıyla başlayan etkinliklerde semah gösterisi ve konserler gerçekleştirildi.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün de katıldığı etkinlikler, yarın sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Abdal Musa Anma Etkinlikleri Elmalı'da Başladı - Son Dakika
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