Alabama'da azot gazıyla idam durduruldu - Son Dakika
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Alabama'da azot gazıyla idam durduruldu

10.06.2026 10:25
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Alabama'da bir mahkumun azot gazıyla idam edilmesini 'acımasız ve olağan dışı ceza' olarak değerlendiren federal yargıç, infazı durdurdu. Karar, yalnızca azot gazı yöntemini engelliyor.

ABD'de federal yargıç, Alabama eyaletinde bir mahkumun azot gazıyla idam edilmesinin, anayasanın "acımasız ve olağan dışı cezaları" yasaklayan hükmünü ihlal edeceği gerekçesiyle infazı durdurdu.

Federal Yargıç Emily Marks, 49 yaşındaki mahkum Jeffrey Lee'nin azot gazıyla idam edilmesinin önüne geçti.

Azot gazıyla idamın anayasaya göre "acımasız ve olağan dışı bir ceza" niteliği taşıdığını belirten Marks, kararın yalnızca Lee'nin azot gazıyla idam edilmesini engellediğini, infazın enjeksiyon veya elektrikli sandalye ile gerçekleşebileceğini ifade etti.

Bu karar, Alabama'da 2024'ten bu yana uygulanan azot gazıyla idam yönteminin infazını engelliyor.

Söz konusu infaz yönteminde mahkumun yüzüne özel bir solunum maskesi takılıyor ve azot gazı veriliyor. Mahkum oksijen yetersizliği sonucunda ölüyor.

ABD'de bugüne kadar 8 infazda azot gazı kullanıldı. Lee, azot gazıyla idam edilen 9. kişi olacaktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alabama'da azot gazıyla idam durduruldu - Son Dakika

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