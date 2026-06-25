Abdo Demir: 25 Yıldır Tamir Yapıyor - Son Dakika
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Abdo Demir: 25 Yıldır Tamir Yapıyor

Abdo Demir: 25 Yıldır Tamir Yapıyor
25.06.2026 10:49
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Reyhanlı'da 25 yıldır seyyar tezgahıyla tamir yapan Abdo Demir, teknolojiye rağmen mesleğini sürdürüyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde seyyar tezgahı ile 25 yıl boyunca kent sokaklarını gezerek çanta, ayakkabı, beyaz eşya, çaydanlık gibi malzemelerin tamiratını yapan Abdo Demir (61), mesleğini 5 yıl önce yerleştiği 5 metrekarelik iş yerinde sürdürüyor.

İlçede yaşayan Abdo Demir, seyyar tezgahıyla 25 yıl boyunca kent sokaklarını gezerek çanta, ayakkabı, beyaz eşya, çaydanlık gibi malzemelerin tamiratını yaptı. 5 yıl önce 5 metrekarelik iş yerine yerleşen Demir, çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Farklı türlerde eşyaları tamir etmenin beceri istediğini belirten Abdo Demir, "Yıllarca semt pazarlarında ve sokaklarda çalıştım. Mesleğimin son 5 yılında ancak kendi iş yerimi kurabildim. Bu mesleğe gençlerin ilgisi yok, sevmiyorlar. Devam ettirmek isteyen yok. Meraklısı da yok. Bizden sonra bu meslek devam eder mi; bilmiyorum. Teknoloji ile birlikte tamirat işleri de düştü. Şu anda eski müşterilerim geliyor. Elimden geldiğince gayret ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beyaz Eşya, Reyhanlı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdo Demir: 25 Yıldır Tamir Yapıyor - Son Dakika

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