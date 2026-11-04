Abdul El-Sayed, Michigan Senato yarışında 97 bin oy farkla önde gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Abdul El-Sayed, Michigan Senato yarışında 97 bin oy farkla önde gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi olmayan sonuçlara göre Michigan'daki Senato yarışında Demokrat aday Abdul El-Sayed, 1 milyon 583 bin 684 oyla yüzde 50,6 alarak Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ın önüne geçti. Rogers yüzde 47,5'te kalırken oy sayımı sürdüğü için kesin sonuç henüz belli değil.

ABD'de "çekişmeli eyalet" olarak bilinen ve en kritik ara seçim bölgelerinden biri olan Michigan'daki Senato yarışında, Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed seçimi önde götürüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Senato yarışında Michigan eyaletinde Demokrat ve Müslüman aday Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ın önüne geçti.

Sayed, 1 milyon 583 bin 684 oy alarak yüzde 50,6 oy oranına ulaştı.

Rogers ise 1 milyon 486 bin 235 oy alarak yüzde 47,5 oy oranında kaldı.

İki aday arasındaki fark 97 bin oyu aşarken, oy sayımının devam etmesi nedeniyle yarışın kesin sonucu henüz belli olmadı.

Mısır kökenli 42 yaşındaki Sayed, Michigan'da 4 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olmuştu.

Sayed sandıkta, Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers'a karşı, ABD Senatosunda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor.

Seçilmesi halinde Sayed, ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman olacak.

Kaynak: AA
MichiganPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Trump’a 22 saat meydan okumuştu Sandıktan zaferle çıktı Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
09:44
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 09:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: Abdul El-Sayed, Michigan Senato yarışında 97 bin oy farkla önde gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android