Abdulati'den Gazze Açıklaması
Abdulati, Filistinli grupların sorumlu davrandığını, İsrail'in de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Abdulati: " Gazze'deki Filistinli gruplar, silahların teslim edilmesi, siyasi sürece başlanması konusunda sorumlu davrandı. İsrail'in de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor"
Kaynak: AA
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