Abdülhamid Han Gemisi Yeni Sondaja Başladı

27.03.2026 13:23
TÜRKİYE'nin enerji filosunda bulunan 7'nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajına başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gazın mimarı olan Abdülhamid Han sondaj gemisi, yeni bir görev üstlendi. 7'nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han sondaj gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk keşif sondajına başladı. Su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inecek olan geminin çalışmalarının 35 gün sürmesi bekleniyor. Abdülhamid Han sondaj gemisi, Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dahil edildi. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.

'YENİ MÜJDELER İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarımızı yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha atıyoruz. Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han sondaj gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz'e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı. Nisan ayında da Fatih sondaj gemimiz, Bartın'ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda sondaj çalışmasına başlayacak. Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz net; enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:34:39. #7.12#
