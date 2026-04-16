Abdullah Durmaz Yanık Tedavisinde

16.04.2026 10:27
Erzurum'da 76 yaşındaki Abdullah Durmaz, güneş enerjisi sistemini tamir ederken yanıklara maruz kaldı.

Erzurum'da yazlığının çatısındaki güneş enerjisiyle çalışan ısıtma sisteminin borusunu tamir ederken kaynar suyla yanan 76 yaşındaki Abdullah Durmaz'ın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Erzurum'da yaşayan 7 çocuk babası tesisat ustası Durmaz, 9 Nisan perşembe günü Çat ilçesinin Değirmenli köyünde bulunan yazlığının çatısına kurduğu güneş enerjisiyle çalışan ısıtma sisteminin borularındaki kaçakları tamir etmek istedi.

İskele kurup çatıya çıkan Durmaz, söktüğü borudaki kaynar suyun sıçramasıyla boynu, sırtı, göğsü ve vücudunun farklı yerlerinde yanıklar oluştu.

İlçedeki devlet hastanesinde yapılan müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkez'ine sevk edilen ve vücudunda 2. derece yanık oluşan Durmaz'ın tedavisi sürüyor.

Tesisat ustası Durmaz, gazetecilere, bir süre önce yazlığının güneş enerjisiyle çalışan panellerinin camlarını yenilediğini söyledi.

Panelleri değiştirdikten sonra bazı borularda gördüğü su kaçaklarını tek başına tamir etmek istediğini anlatan Durmaz, "Tek başıma çatıya çıktım, boruyu söküp contalarına bakacaktım. Yanımda bir kişi olsaydı arıza tespiti daha kolay olurdu, belki yanmazdım. Boru sıkışmıştı, açmaya uğraştım ve borudan birden sıcak su çıkınca boynumdan aşağı döküldü, yandım. Çatıdaki karla vücuduma soğuk uygulama yaptım." dedi.

Durmaz, suyun çok sıcak olduğunu, vücudunda derin yanıklar oluştuğunu aktardı.

Tesisat işlerinden çok iyi anladığını belirten Durmaz, başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü anlattı.

Durmaz, hastanenin yanık tedavi merkezinin hizmetlerinden oldukça memnun kaldığını ifade ederek, vatandaşların bu konuda çok dikkatli olmasını istedi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Zeki Gürgür de yakından takip ettikleri hastanın medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Boyun, göğüs ve sırt bölgesinde 2. derece hastamızın yanıkları mevcut. Hastamızın yaklaşık 10 gün daha tedavisi sürecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Erzurum, Enerji, Güncel, Güneş, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:38:33.
