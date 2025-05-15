Abdurrahim Karakoç Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Abdurrahim Karakoç Anma Programı Düzenlendi

Abdurrahim Karakoç Anma Programı Düzenlendi

TÜRKSOY ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ünlü şair Abdurrahim Karakoç'u andı.

15.05.2025 18:31
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'u anma programı düzenlendi.

Üniversitenin 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki program, 7 Haziran 2012'de hayatını kaybeden Karakoç'un anısına İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, programda yaptığı konuşmada, Karakoç'un tüm Anadolu çocuklarının ezbere bildiği şiirlere imza attığını söyledi.

Yayman, şöyle devam etti:

"Abdurrahim Karakoç, sembol bir insandı. Yaşayışıyla, duruşuyla, davasıyla, türküsüyle takdir edilecek örnek bir insandı. Cumhurbaşkanımız onun için 'müstesna bir şahsiyet ve müstesna bir görev insanı' diyor, şiirlerini okuyor. En bilinen şiiri 'Mihriban'dır. Lambada titreyen ışığı görmek, onun üşüdüğünü hissetmek bizim de ruhumuzun üşüdüğü zamanlara denk düşer. Abdurrahim Karakoç, Türk milletinin ruhunu oluşturan isimlerden biridir, daha çok anılması ve okunması gerekir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Karakoç'u rahmetle andığını belirterek, "Abdurrahim Karakoç hakkın ve halkın adamıydı. Dik duran, doğru söyleyen büyük bir şair ve yazardı. Eserlerinde medeniyetimizin tüm izleri vardır." ifadelerini kullandı.

"Şairler bize yol gösterir"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı, şairlerden söz etmenin kolay olmadığını belirterek Karakoç'un toplumun gerçekliğine dokunan bir isim olduğunu söyledi.

Bostancı, "Şairler, bizim olamadığımız ama hep olmak istediğimiz kişilere ve dünyalara seslenir. İnsana değer katan, can evimizden yakalayan cümleler kurarlar. Şairler bize yol gösterir." dedi.

Karakoç ile gençlik yıllarında çok kez bir araya geldiğini aktaran Bostancı, kendisini rahmetle andığını ifade etti.

"Abdurrahim Karakoç çok özel bir insandı"

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise Karakoç'un edebiyat dünyasındaki özel yerini vurgulayarak, "Abdurrahim Karakoç çok özel bir insandı, ebediyen büyük bir şair olarak kalacaktır. Türk dünyasının ondan daha fazla yararlanması gerekir. Bu değerlerin Türk dünyası tarafından tanınması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merhum şairin oğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç da programda bir konuşma yaptı.

Babasından söz etmenin kendisi için kolay olmadığını belirten Karakoç, "Abdurrahim Karakoç'u anlamak, şiirlerinin içine girmekle mümkün. Sadece şiir değil, nesir de yazdığı için halkın sesi oldu. Hiçbir zaman yılmadı, korkmadı, düşüncelerini açıkça ifade etti. Davasını oğluna 'Türk İslam', şiirini kızına 'Mihriban' ismini vererek yaşattı. Yazdıklarını hak, hakikat, cesaret ve samimiyetle kaleme aldı; halkına her zaman yakın oldu." dedi.

Programın sonunda Türk halk müziği sanatçısı Bayram Bilge Tokel, sözleri Abdurrahim Karakoç'a ait olan türküleri seslendirdi.

Anma programına merhum şairin çocukları Türk İslam Karakoç ve Mihriban Karakoç da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abdurrahim Karakoç Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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