Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin 140. Yılı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinin 140. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Dallı, mesajında, mazisi şan ve şerefle dolu Abdurrahmanpaşa Lisesinden pek çok güzide şahsiyetin gelip geçtiğini belirtti.

Lisenin 140. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla kutladıklarını dile getiren Dallı, mesajında şunları kaydetti:

"Kastamonu Valisi olarak böyle köklü bir eğitim kurumunun ilimizde bulunmasından büyük gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 140 yıllık bu kıymetli yolculukta emeği geçen tüm öğretmenlerimize, mezunlarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyor, nice başarılı ve anlamlı yıllar diliyorum."