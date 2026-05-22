ABF'den Yargı Darbesi Açıklaması

Alevi Bektaşi Federasyonu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açıklama yaptı. Kararın iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesi, demokratik siyasete açık bir yargı darbesi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmiş bir kurultayın, sonradan mahkeme kararıyla hükümsüz hale getirilmesi, seçim hukukunun temel ilkelerini yok sayma ve anayasal sistemin işleyişine yönelik bir müdahale niteliği taşımaktadır. Demokrasinin en temel ilkelerinden biri, halkın kendi iradesi ile seçtiği yöneticilerin meşruiyetine saygı duyulmasıdır. Sandıkta, milletin iradesiyle ortaya çıkan tercihleri yargı yoluyla tartışmalı hale getirmek veya yok saymak; hem demokratik değerleri yok saymak hem de demokratik düzene doğrudan müdahaledir."

Yargının bağımsızlığını tasfiye ederek, onu iktidarın politik mühendislik aracına dönüştüren bu anlayış, yalnızca muhalefeti hedef almakla kalmayıp, Türkiye'nin en temel ihtiyacı olan toplumsal barışı, demokratik siyaset zeminini ve ortak yaşam umutlarını da sabote etmektedir. Bu dava ile verilen kararı, Türkiye'nin demokrasi ile otokrasi arasındaki tercihlerinin bir testi olarak görmek gerekmektedir. Amaç, muhalefeti daha fazla dağınıklığa ve iç karışıklığa sürüklemektir.

Türkiye'nin ihtiyacı, hukukun üstünlüğüne dayalı, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin hakim olduğu bir düzendir. Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen hukuk darbesini de bu çerçevede değerlendiriyor; demokratik siyaseti hedef haline alan her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."