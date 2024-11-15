Abhazya'da Parlamento Binası Basıldı

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Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya'nın sözde parlamento binasının sözde muhalefet ve destekçileri tarafından basıldığı bildirildi.

Bazı Telegram kanalları ve Abhazya bölgesinde faaliyet gösteren yerel basın kurumlarına göre, Sokhumi kentindeki sözde parlamento binasının önünde toplanan sözde muhalefet ve destekçileri, Rusya ile bölge arasında bir "yatırım anlaşmasının" onaylanmasına ilişkin yasa tasarısının onaylamasına karşı çıktı.

Rus tüzel kişilerce Abhazya topraklarında yatırım projelerinin uygulanması maddelerini içeren yasa taslağının onaylanmasına karşı çıkan göstericiler, önce sözde parlamento binasına girmeye çalıştı.

Göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen bir süre sonra binanın kapı ve pencerelerinden girmeye başladı.

Telegram hesaplarından paylaşılan görüntülerde, yüzlerce göstericinin binaya girdikten sonra sözde Devlet Başkanın Ofisi'ni de ele geçirdiği kaydedildi.

Alınan bilgilere göre sözde parlamentoda, Rusya ile Abhazya bölgesi arasındaki "yatırım anlaşması" taslağının onaylanma süreci ertelendi.

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın ise "bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması" yönünde yasa taslağının sözde parlamentodan geri çekmesine karar verdiği iddia edildi.

Söz konusu anlaşma tasarısına karşı çıkan sözde muhalefet 12 Kasım'da Abhazya bölgesindeki bazı köprüleri trafiğe kapatmıştı.