Abiy Ahmed Eritre'ye barış çağrısı yaptı, TPLF'yi Pretoria ihlaliyle suçladı

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Eritre yönetimine barış çağrısında bulunurken, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) Pretoria Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Abiy Ahmed, devlet televizyonu EBC'de Etiyopya'nın yerel dillerinden biri olan ve Tigray ile Eritre'de konuşulan Tigrinya dilinde yayımlanan mülakatında, Eritre ile ilişkiler ve Tigray bölgesindeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eritre yönetimine barış çağrısı yapan Ahmed, iki ülke için iyi komşuluk ilişkileri ve ortak kalkınmanın önemini vurguladı.

Asmara yönetimini Etiyopya'nın düşmanlarına hizmet etmekle suçlayan Ahmed, bu tutumun sürdürülmesi ve barış çağrılarının yanıtsız bırakılması halinde sonuçların son derece ağır olacağı uyarısında bulundu.

TPLF'nin de 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunan Ahmed, federal hükümetin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini, grubun ise silah bırakmak yerine yeniden silahlandığını ve gençleri zorla çatışmalara dahil ettiğini öne sürdü.

Grubun yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü engellediğini, yeniden sağlanan hava ulaşımı, bankacılık ve telekomünikasyon hizmetlerini aksattığını iddia eden Ahmed, silahlı gençlere silahlarını teslim ederek sivil hayata dönmeleri çağrısında bulundu.

Etiyopya ve Eritre'den karşılıklı suçlamalar

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması, ülkenin kuzeyinde iki yıl süren çatışmaları sona erdirmişti. Eylülde yeniden başlayan çatışmalar, Etiyopya ile Eritre arasındaki gerilimi de artırdı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, 8 Ekim tarihli mektubunda Eritre birliklerinin ülkesinin topraklarına girdiğini öne sürerek, askerlerin çekilmesini istemiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Etiyopya'nın kendisini savunmaktan başka çaresinin kalmadığını belirtmişti.

Eritre ise Etiyopya'nın meşru müdafaa gerekçesini reddederek, Addis Ababa'yı Kızıldeniz'e zorla erişim sağlamaya çalışmakla suçlamış ve BMGK'den caydırıcı tedbirler alınmasını istemişti. Eritre'nin yanıt mektubunda, askerlerin Etiyopya'ya girdiği iddiası açıkça doğrulanmamış veya reddedilmemişti.