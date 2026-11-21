Batı Trakya Türkleri, Yunanistan'da öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle Türk azınlık ilkokullarının kapatılmasına tepki göstererek, Türkiye'de Büyükada'daki Rum ilkokulunun 4 öğrenciyle yeniden açıldığına dikkati çekti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Büyükada'da 1999 Marmara Depremi'nde hasar görmesi nedeniyle kapatılan Özel Rum İlkokulunun 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden eğitim faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de 2013'te Gökçeada'da 3 öğrenciyle bir Rum okulunun, bu yıl da Büyükada'da 4 öğrenciyle Rum ilkokulunun yeniden açıldığına işaret edilerek, Yunanistan'da Türk azınlık okullarının öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle kapatılması eleştirildi.

Yunanistan Eğitim Bakanlığının kararıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılında Batı Trakya'da 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatıldığı belirtilerek, azınlığın Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğine saygı gösterilmesi istendi.

Açıklamada, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek 2 dilli anaokullarının açılması, İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için yeni bina tahsis edilmesi veya inşa edilmesine yönelik taleplerin karşılanmadığı belirtildi.

Azınlık okullarındaki encümen heyetlerinin yetkilerinin giderek sınırlandırıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, bazı encümen heyeti başkan ve üyelerinin görev yaptıkları okullara girişine dahi izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Batı Trakya Türk Azınlığı olarak ülkemizden ayrıcalık değil, ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımızın eksiksiz uygulanmasını, eğitim özerkliğimize ve ana dilde eğitim hakkımıza saygı gösterilmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.