ABU 61. Genel Kurulu İstanbul'da Başladı

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İstanbul'da TRT'nin ev sahipliğinde Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulunun resmi açılış töreni düzenlendi.

Bir otelde yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem katıldı.

Genel Kurulun açılışı, ABU tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

ABU Genel Sekreteri Ahmet Nadeem, açılış konuşmasında, ABU ve TRT'nin 60. yılını tebrik etti.

Gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla TRT'ye teşekkür eden Nadeem, "Birlikte çalışmak, ilerlemenin ve kurumlarımızı güçlendirmenin en iyi yoludur." dedi.

Nadeem, bugün, "60 yıl önce bir araya gelen bazı liderlerin vizyonu ve onları takip eden liderlerin örgütleri güçlendirme ve işbirliğini pekiştirme konusunda gösterdikleri kararlılık ve inancı" kutladıklarını belirtti.

ABU Genel Sekreteri, öte yandan bugün fikirlerin her şeyden daha önemli olduğu bir dünyada yaşadıklarını dile getirdi.

Nadeem, sahip oldukları gücü ve sorumluluğu kullanarak izleyicilere "toplumların inşası, barışın tesisi ve birlikte çalışma konularında hizmet vermelerinin çok önemli" olduğunu belirterek "Sahip olduğumuz gücün gençlere daha parlak bir gelecek sağlayacak şekilde kullanılması çok ama çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yayıncı olarak, izleyicilerin kendilerine güvendiğini kaydeden Nadeem, Asya-Pasifik Yayın Birliğinin çokkültürlüğününe vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Anadolu Ateşi gösteri yaptı.

Asya-Pasifik Yayın Birliği 61. Genel Kurulu

Dünyanın en büyük yayın birliği olan ve 65 ülkeden 230 üye ile yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap eden Asya-Pasifik Yayın Birliğinin 61. Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantılarına 18-23 Ekim'de arasında TRT ev sahipliği yapıyor.

ABU Genel Kurulu, 2023'ten bu yana ABU Başkanlığını yürüten TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yönetiminde düzenleniyor.

"Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" başlığıyla düzenlenen 61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları hem TRT'nin hem de ABU'nun 60. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi ile özel anlam taşıyor.

ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları, 6'ncı kez Türkiye'de TRT ev sahipliğinde gerçekleşiyor. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantılarına 58 ülkeden toplam 400'ün üzerinde yabancı delege katılıyor.

5 gün sürecek olan 61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları çerçevesinde, "Yönetim Kurulu Toplantısı", "ABU Komite Toplantıları", "13. ABU TV Şarkı Festivali" ve "TRT Resepsiyonu" düzenlendi.