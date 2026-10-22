Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş: "Türkiye ve BAE aynı medeniyet havzasından besleniyor" - Son Dakika
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Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş: "Türkiye ve BAE aynı medeniyet havzasından besleniyor"

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- Lütfullah Göktaş, BAE'nin El-İttihad gazetesinde yayımlanan makalesinde "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisini ve iki ülke arasındaki köklü kültürel bağları kaleme aldı

ABU Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aynı medeniyet havzasından beslendiğini vurguladı.

Göktaş, BAE'nin en köklü Arapça günlük gazetesi El-İttihad'da yayımlanan makalesinde, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisini ve iki ülke arasındaki köklü kültürel bağları anlattı.

"Sandıktaki Ortak Hafıza: 'Çeyiz'den 'Zehbe'ye" başlıklı makalesinde Büyükelçi Göktaş, Türkiye ve BAE arasında örf ve adetler açısından ciddi benzerlikler bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye ve BAE aynı medeniyet havzasından besleniyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki çeyiz sandığının bir benzerinin BAE geleneğinde "mendus" diye adlandırıldığına dikkati çeken Göktaş, Abu Dabi'de açılan sergiyi değerlendirdiği makalesinde şunları kaydetti:

"Anadolu'daki çeyiz sandığında da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 'mendüs'ta da kutsal değerler olarak emanet, aile ve vefa özenle korunuyor. Nitekim bizi yarınlara taşıyacak olan köprüleri de bu değerler üzerine inşa ediyoruz. Evet, aramızda coğrafi mesafeler olabilir. Ama sandık açılıp çeyiz serildiği vakit görüyoruz ki bizler, aynı gönül diliyle konuşuyor, bu asil yolda hep birlikte yürüyoruz."

-"Serginin Körfez'deki ilk durağının BAE olması tesadüf değil"

Büyükelçi Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Emine Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı'nın annesi Şeyha Fatıma bint Mübarek'in arasında da mükemmel bir ilişki bulunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli refikaları Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki bu serginin Körfez bölgesindeki ilk durağının Birleşik Arap Emirlikleri olması asla bir tesadüf değil" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve BAE arasındaki kültürel akrabalığın Abu Dabi'deki sergide kolayca görülebildiğini belirten Göktaş, makalesinde şunları kaydetti:

"Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' sergisi, bu gerçeği en canlı haliyle gözler önüne seriyor. Abu Dabi'deki Menaratu's-Sa'diyyat'ta 28 Ekim'e kadar halka açık olan bu sergide ziyaretçiler, cansız müze eserleriyle değil, aile hayatının rühi derinliğini yansıtan aynalarla yüz yüze geliyor."

Abu Dabi'deki serginin resmi açılışı 20 Ekim'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, BAE Devlet Bakanı Noura Al Kaabi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş tarafından yapılmıştı.

Kaynak: AA
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