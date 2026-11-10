Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerinin ilk günü yaklaşık 4 saat sürdü

Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerinin ilk günü yaklaşık 4 saat sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abu Dabi'de Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin ilk günü sona erdi. Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin yaklaşık 4 saat süren görüşmelerinde, Ukrayna krizinin çözümünün ardından bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulması ele alındı; heyetler yarın yeniden bir araya gelecek.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin ilk günü sona erdi.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Abu Dabi'de bugün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakereler Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla yapıldı.
Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerde, Ukrayna krizinin çözümün ardından bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili konular ele alındı.
Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği müzakereler, yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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