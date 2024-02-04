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Aç kalan tilki evin kapısında yiyecek aradı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilki bir evin kapısında yiyecek ararken görüntülendi.

Bölgede yoğun kar yağışından sonra yiyecek bulamayan yabani hayvanlar ise şehir merkezine inmeye başladı. İlçenin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden Feyzi Baki'nin evinin kapısında yiyecek arayan bir tilki ise görüntülendi. Yiyecek aradığı gören Baki tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan tilki, bir süre sonra buradan uzaklaştı.

Yabani hayatın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyzi Baki, "Bölge aylardır kar altında. Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulmayan tilki ve kurtlar şehre inmişler. Ben de dün gece pencereden dışarıya bakarken aç kalmış bir tilkin yiyecek aradığı gördüm. Bizde bu zor zamanda kapılarımıza bir kap yemek bırakalım" dedi.