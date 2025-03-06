Aç Kalan Tilkiler Yerleşim Yerlerine İndi

Van'da aç kalan tilkiler yerleşim yerlerine indi
VAN - Van'da aç kalan tilkiler, kırsal alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgelere inerek yiyecek aradı.
Van'da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 30 ila santimi aştığı kentte aç kalan yaban hayvanlar, yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor. Karla örtülü olan alanlarda yiyecek bulamayan bir tilkiler kırsal alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgelere gelerek yiyecek aradı. Kimi kar üzerinden yiyecek ararken, kimi tilkiler ise yerleşim yerlere yakın alanlarda yiyecek arıyor.
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