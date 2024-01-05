Aç kalan vaşak Bolu\'da çöp konteynerlerinde yiyecek aradı

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BOLU'da, aç kalan vaşak gece saatlerinde kent merkezine inerek çöp konteynerlerinin yanında yiyecek ararken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda aç kalan vaşak, yiyecek bulabilmek için kent merkezine indi. Vaşak, mahalledeki çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek aradı. Bir vatandaş, evinin balkonundan o anları görüntüledi. (DHA)
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