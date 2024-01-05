 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aç kalan vaşak Bolu'da çöp konteynerlerinde yiyecek aradı - Son Dakika
Üye Girişi

Aç kalan vaşak Bolu'da çöp konteynerlerinde yiyecek aradı

Bolu'da aç kalan bir vaşak, gece saatlerinde kent merkezine inerek çöp konteynerlerinin yanında yiyecek aradı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay, İzzet Baysal Mahallesi'nde meydana geldi.

05.01.2024 - 09:52,
Abone Ol

BOLU'da, aç kalan vaşak gece saatlerinde kent merkezine inerek çöp konteynerlerinin yanında yiyecek ararken, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde İzzet Baysal Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda aç kalan vaşak, yiyecek bulabilmek için kent merkezine indi. Vaşak, mahalledeki çöp konteynerlerinin etrafında yiyecek aradı. Bir vatandaş, evinin balkonundan o anları görüntüledi. (DHA)

Aç kalan vaşak Bolu\'da çöp konteynerlerinde yiyecek aradı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Vaşak, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aç kalan vaşak Bolu'da çöp konteynerlerinde yiyecek aradı - Son Dakika


10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:51
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
09:23
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 200 top mermisi! Acil durum ilan edip tahliye emri verdiler Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 200 top mermisi! Acil durum ilan edip tahliye emri verdiler
08:46
Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı

Son Dakika
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
09:23 Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 200 top mermisi! Acil durum ilan edip tahliye emri verdiler
08:45 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:46 Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:28 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19 İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 10:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Aç kalan vaşak Bolu'da çöp konteynerlerinde yiyecek aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement