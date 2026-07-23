Acar'dan Mescid-i Aksa Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "İsrailli bir bakanın yanına aldığı radikal grup eşliğinde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ayaklar altına alma teşebbüsü kabul edilemez. Kudüs'ü hiçbir işgalcinin hadsiz emellerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın harimiismetine uzanan kirli eller, Netanyahu ve şebekesinin bizzat organize ettiği bir terör yaklaşımının tezahürüdür. İsrailli bir bakanın yanına aldığı radikal grup eşliğinde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ayaklar altına alma teşebbüsü kabul edilemez. Kudüs'ü hiçbir işgalcinin hadsiz emellerine teslim etmeyeceğiz. Adaletin, hakkın ve mazlumun sesi olmayı sürdüreceğiz."