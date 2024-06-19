Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
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Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Longoz, yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle dikkat çekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 4 bini aşkın kişi longozu ziyaret etti. Ziyaretçiler, longozda ağaçlar arasında dolaşarak nilüferleri ve kuşları gözlemleme fırsatı buldu. Geziden memnun kalan ziyaretçiler, Acarlar Longozu'nu herkese tavsiye etti.

19.06.2024 12:41
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Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında yer alan 24 kilometrekarelik alana sahip longoz, 200'e yakın yerli ve göçmen kuş ile çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan longozu, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde 4 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Longozda ağaçlar arasında dolaşma imkanı bulanlar, bembeyaz açan nilüferleri ve kuşları görme fırsatı da yakaladı.

Ziyaretçi Dilay Değirmenci, gazetecilere, gezinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Ortamı ve doğası çok güzel. Buraya ikinci gelişimiz. Doğası ve havasıyla çok keyifli bir yer, herkese tavsiye ederim." dedi.

Abdullah Şapçı da üçüncü kez geldiği longozun, doğayla iç içe güzel bir yer olduğunu kaydetti.

Ailesiyle gelen Yücel Özdemir ise "Burayı çok güzel bulduk. İstanbul'dan her sene geliyoruz. Kuş sesleri ve manzarası çok iyi, herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Acarlar Longozu, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu - Son Dakika

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