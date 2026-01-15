Torba Kanun Teklifi Bayındırlık Komisyonu'nda. - Son Dakika
Torba Kanun Teklifi Bayındırlık Komisyonu'nda.

15.01.2026 19:10
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, acele kamulaştırma imkanı taşıyan kanun teklifinin detaylarını aktararak, vatandaşların hak kaybı yaşamayacağına vurgu yaptı. Kanun teklifi, sosyal konut projelerinin hızlandırılması amacıyla düzenleniyor.

(TBMM) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, acele kamulaştırma imkanı taşıyan kanun teklifinin ilgili maddesine yönelik milletvekillerinin eleştirilerini, "Türkiye'de zaten kamulaştırma yetkisi mevcuttur ve acele kamulaştırma Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanabilmektedir. Acele kamulaştırma kararı alındıktan sonra süreç, normal kamulaştırma prosedürüne göre devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşın mülkiyet bedeline ilişkin herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Deprem bölgesinde görev yapan milletvekillerimizin taleplerini dikkate alarak, vatandaşın mağdur olmaması için bedeller konusunda mümkün olan iyileştirmeler yapılmıştır. Kamulaştırma süreçlerinde mülkiyet sahipleriyle doğrudan muhatap olunmakta, pazarlık ve uzlaşma imkanı bulunmaktadır. Ancak bazı mülkiyetlerin sahipleri yurt dışında yaşamaktadır. Toplumu rahatsız edecek ve vatandaşları mağdur edecek bir uygulamayı tercih etmemiz mümkün değildir. Acele kamulaştırma kararlarının haksız olduğu durumlarda mahkemeler zaten bu kararları vermemekte veya yürütmeyi durdurmaktadır" sözleriyle yanıtladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda, belediye şirketlerine Cumhurbaşkanı onayı şartı düzenlemesinin de yer aldığı 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda görüşülen kanun teklifi, sosyal konut projelerinin hızlandırılması amacıyla, belirlenen sosyal konut alanlarında bulunan taşınmazlar için devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilmesine imkan tanınıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, acele kamulaştırma imkanı taşıyan kanun teklifinin ilgili maddesine yönelik milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı. Bulut, şöyle konuştu:

"Türkiye'de zaten kamulaştırma yetkisi mevcuttur ve acele kamulaştırma Cumhurbaşkanlığı kararıyla uygulanabilmektedir. Acele kamulaştırma kararı alındıktan sonra süreç, normal kamulaştırma prosedürüne göre devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşın mülkiyet bedeline ilişkin herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Türkiye genelinde 500 bin konutun 81 ilde, bine yakın ilçede ve binlerce ayrı noktada inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu ölçekteki projelerde, arazi ve imar planı uygulamalarında zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Kurum olarak maliyetleri artıracak hiçbir uygulamaya girmek istemeyiz. Acele kamulaştırma bizim için en son iş.

"Toplumu rahatsız edecek ve vatandaşları mağdur edecek bir uygulamayı tercih etmemiz mümkün değildir"

Deprem bölgesinde görev yapan milletvekillerimizin taleplerini dikkate alarak, vatandaşın mağdur olmaması için bedeller konusunda mümkün olan iyileştirmeler yapılmıştır. Kamulaştırma süreçlerinde mülkiyet sahipleriyle doğrudan muhatap olunmakta, pazarlık ve uzlaşma imkanı bulunmaktadır. Ancak bazı mülkiyetlerin sahipleri yurt dışında yaşamaktadır. Toplumu rahatsız edecek ve vatandaşları mağdur edecek bir uygulamayı tercih etmemiz mümkün değildir. Acele kamulaştırma kararlarının haksız olduğu durumlarda mahkemeler zaten bu kararları vermemekte veya yürütmeyi durdurmaktadır. Sonuç olarak, dağınık mülkiyet yapısı nedeniyle sosyal konut projelerinin aksamasını önlemek amacıyla bu yönteme başvurulmaktadır."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Sosyal Konut, Ömer Bulut, Güncel, Çevre, Son Dakika

