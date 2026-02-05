"Evrenler" Adlı Resim Sergisi, Beylikdüzü'nde Ziyarete Açıldı

(İSTANBUL) - Sanatçı Açelya Bingöl'ün "Evrenler" adlı resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, sanatın farklı renklerini toplumla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda sanatçı Açelya Bingöl'ün "Evrenler" adlı resim sergisi, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Hanımeli Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının hayal gücüyle şekillendirdiği fantastik evrenlerin yer aldığı sergi, 12 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

"Mutluluğunu, neşesini gizleyen insanları neredeyse hiç görmüyorum"

Eserlerini yağlı boya glaze tekniği ile ürettiğini dile getiren Bingöl, "Eserlerimi atmosfer içerisinde bütünleştirerek kurgulamayı amaçlıyorum. Yağlı boyada glaze tekniğiyle bu bütünlüğü sağlamaya gayret ediyorum. Benim distopik kitaplara karşı büyük bir hayranlığım var. Günlük hayatta mutluluğun ve neşenin daha çok vurgulandığını düşünüyorum. Buna karşılık üzüntü, korku ve depresif duygular çoğu zaman bastırılıyor ve göz ardı ediliyor. Ben de bu duyguları olabildiğince samimi bir şekilde izleyiciye aktarmayı hedefliyorum. Çünkü neşe ve mutluluk, günlük hayatta zaten sıkça karşılaştığımız ve gizlenmeyen duygular" diye konuştu.