Acıgöl'de trafik kazası: Kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Acıgöl'de trafik kazası: Kadın yaşam mücadelesini kaybetti

06.04.2026 20:27
Kaza sonrası yaralanan Pelin C., 19 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada eşi ve 2 çocuğu ölen kadın, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul'dan Ramazan Bayramı tatili için memleketleri Nevşehir'e gelirken geçirdikleri trafik kazasında ailesini kaybeden Pelin C, Nevşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

19 Mart'ta, Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpışmış, savrulan otomobile Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarpmıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki oğlu Aras C. yaşamını yitirmiş, eşi Pelin C. ve çocuğu Kayra C. ile diğer araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı.

Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Acıgöl'de trafik kazası: Kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Serdal Adalı’nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler Serdal Adalı'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler
Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti
Domenico Tedesco’dan Marco Asensio açıklaması Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
SON DAKİKA: Acıgöl'de trafik kazası: Kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
