Açık Hava Tiyatrosu'nda Konser Dalgası
Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, Kenan Doğulu, Model ve Yıldız Tilbe'yi ağırlayacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Kenan Doğulu, Model ve Yıldız Tilbe konserlerine ev sahipliği yapacak.
Bayhan Müzikten yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos'ta Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşacak.
Grup Model 15 ve 16 Ağustos'ta, Yıldız Tilbe ise 17 Ağustos'ta konser verecek.
Kaynak: AA
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