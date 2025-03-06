Acil Doğum İçin Helikopter Seferi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede doğumu yaklaşan kadın dün Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kadının acil olarak Van'a sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesine ait sikorsky helikopter ilçeye yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde helikoptere alınarak Van'a götürülen kadın, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.