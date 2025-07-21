Acil Kalp Grefti Uçakla Ulaştırıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir hasta için Hava Kuvvetleri'ne ait CN-235 tipi uçak ile İstanbul'dan İzmir'e kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait CN-235 tipi uçağımız ile İzmir'de organ nakli bekleyen bir vatandaşımıza, İstanbul'dan kalp grefti ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.
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