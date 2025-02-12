Acil Uçuş ile Hasta Ankara\'ya Ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak ile kalp rahatsızlığı olan kişinin Erzurum'dan Ankara'ya ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile kalp rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımızı, Erzurum'dan Ankara'ya başarıyla ulaştırdık. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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