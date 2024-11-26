Acılı Anne Adalet Mücadelesi Veriyor

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'ÖMÜR BOYU ORADAN ÇIKAMASIN'

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 yıl önce banyoda havlupana asılı cesedi bulunan Duygu Bölükbaş'ın, tekstil işçisi annesi Nuriye Bölükbaş (52), acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi. Yaşanan süreci anlatan Bölükbaş, "Kızımın intihar ettiği söylendi. Kızımın intihar etmeyeceği yönündeki inancımla olayın peşinden gittik. 2 yıl süren mücadelenin ardından sanık 6 ay önce tutuklandı. Savcı, olayın intihar olmadığını kanıtladı. Davamız görülecek. 'Ben yandım başka anneler yanmasın' diye, adalet mücadelesi veriyorum. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istiyorum. Ömür boyu oradan çıkamasın. Çıkıp adam sıfatına girip, hayatına bir başkalarını sokup da bir başka anneyi de benim gibi yakmasın" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,