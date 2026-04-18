Üye Girişi
Son Dakika Logo

Acılı Hatıra: Kahramanmaraş'taki Saldırı Kurbanları Anıldı

18.04.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarları ziyaret edildi, dualar edildi.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, dua ederek acıyı paylaşıyor.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik (11), Belinay Nur Boyraz (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç, defnedildikleri Şeyhadil Mezarlığı'nda vatandaşlar tarafından dualarla anılıyor.

Kentte derin üzüntüye neden olan olayın ardından vatandaşlar, ziyaret ettikleri öğrencilerin kabirlerine çiçek bırakıyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.

Eşiyle birlikte öğrencilerin kabirlerini ziyaret eden Kübra Kocakaya, AA muhabirine, olaydan çok etkilendiğini ve derin üzüntü yaşadığını söyledi.

Kocakaya, "Benim de 8 yaşında bir oğlum var. Çok değişik, tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu durumdaysak bu çocuklarımızın annesi, babası ne durumdadır tahmin edemeyiz. Allah'ım sabrını versin. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimiz de çok iyi bir insandı. Öğretmenimizin vefatı da bizi ayrıca üzdü. Onun da kabrini ziyaret ettik." diye konuştu.

Ahmet Diler de ailesiyle mezarlık ziyareti yaptığını belirterek saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin kabirlerinde dua okumak ve ailelerin acısını paylaşmak istediklerini ifade etti.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:15:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Acılı Hatıra: Kahramanmaraş'taki Saldırı Kurbanları Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.