Açlık Riski Altındaki Ülkeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Açlık Riski Altındaki Ülkeler

FAO ve WFP, çatışma kaynaklı açlık tehlikesinin 5 ülkede felaket düzeyine ulaştığını duyurdu.

31.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programının (WFP) ortak raporu; Filistin, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali gibi 5 önemli yerde çatışma kaynaklı "kıtlık" ile "felaket" düzeyinde açlık riski olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Merkezleri Roma'da bulunan BM kuruluşları FAO ve WFP, Kasım 2024-Mayıs 2025 dönemi için akut gıda güvensizliği çeken "Açlık Noktaları"na (Hunger Hotspots) dair erken uyarı raporunun, bu yılki son baskısını kamuoyuna duyurdu.

Söz konusu erken uyarı raporu, 22 ülke ve bölgede akut gıda güvensizliğinin hem büyüklüğünün hem de şiddetinin artacağını ortaya koydu.

Raporda, özellikle "felaket" düzeyindeki gıda güvensizliğinin Filistin, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali gibi 5 yerde, yüz binlerce kişiyi tehdit etmeye devam ettiği ve buralardaki nüfusun açlıkla karşı karşıya kalmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Sudan'da Kuzey Darfur'da Zamzam Kampı'nda kıtlığın büyük endişe kaynağı olmayı sürdürdüğü, buna ek olarak Sudan'ın pek çok alanında ve Gazze'nin tamamının kıtlık riski altında olduğu vurgulandı.

BM raporunun açlığın yoğun olduğu bölgelerde akut gıda güvensizliği yaşayan kişilerin verildiği tablosunda da İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyon nüfusun yüzde 91'inin yani 1,9 milyon kişinin, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC); "kriz" anlamına gelen 3. seviye (700 bin kişi), "acil durum" anlamındaki 4. aşama (900 bin kişi) ve "kıtlık" anlamına gelen 5. seviyede (300 bin kişi) bulunduğu kaydedildi.

Raporda, ayrıca La Nina hava olayının Mart 2025'e kadar iklimleri etkileyebileceğine ve halihazırda savunmasız bölgelerdeki kırılgan gıda sistemlerini tehdit edebileceğine dikkat çekildi.

FAO ve WFP'nin rapora ilişkin ortak basın açıklamasında da "BM'nin yeni raporuna göre, akut gıda güvensizliği 22 ülke ve bölgede hem büyüklük hem de şiddet açısından artacak. Raporda, özellikle Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasının, iklim ve ekonomik stres faktörleriyle birlikte milyonlarca insanı uçuruma sürüklediği konusunda uyarıda bulunuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Filistin, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali'nin en yüksek alarm düzeyinde kalan yerler olduğu ve buralara acil ilgi gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasında Çad, Lübnan, Myanmar, Mozambik, Nijerya, Suriye ve Yemen'de de çok sayıda insanın kritik akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve buralar için de endişe duyulan noktalar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Haziran 2024'te yayımlanan bir önceki rapordan bu yana Kenya, Lesotho, Namibya ve Nijer'in, Burkina Faso, Etiyopya, Malavi, Somali, Zambiya ve Zimbabve ile açlık noktaları listesine katıldığı ve bu ülkelerde akut gıda güvensizliğinin görünümünün Kasım 2024-Mayıs 2025 döneminde kötüleşmesinin muhtemel olduğu ifade edildi.

FAO Genel Direktörü: "En yüksek endişe duyulan 5 açlık noktasındaki durum felaket"

Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, Filistin (Gazze Şeridi), Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali'deki duruma işaret ederek "En yüksek endişe duyulan 5 açlık noktasındaki durum felaket. İnsanlar aşırı düzeyde gıda eksikliği yaşıyor ve artan çatışmalar, iklim krizleri ve ekonomik şokların körüklediği benzeri görülmemiş bir açlıkla karşı karşıyalar. Hayatları kurtarmak ve akut açlığı ve yetersiz beslenmeyi önlemek istiyorsak acilen insani bir ateşkese ve yerel gıda üretimini yeniden canlandırmak da dahil olmak üzere, son derece besleyici gıdalara erişimi ve bulunabilirliğini geri kazandırmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Çü, uzun vadeli istikrar ve gıda güvenliği için barışın ön koşul olduğunu, besleyici gıdaya erişimin temel bir ihtiyaç değil, insan hakkı olduğunu belirtti.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Dünya liderlerinin öne çıkıp açlık riski altında olan milyonlarca insana ulaşmak için bizimle birlikte çalışmasının zamanı geldi. Liderler çatışmalara diplomatik çözümler sunmalı, nüfuzlarını kullanarak insani yardım çalışanlarının güvenli şekilde çalışmasını sağlamalı ve küresel açlığı durdurmak için gereken kaynakları ve ortaklıkları harekete geçirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Gıda Ve Tarım Örgütü, Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Filistin, Sağlık, Güncel, Haiti, Sudan, Tarım, Dünya, Akut, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açlık Riski Altındaki Ülkeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Açlık Riski Altındaki Ülkeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.